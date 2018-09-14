АНКАРА, 14 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Совместные точечные операции РФ и Турции в сирийском Идлибе против террористических организаций могли бы стать одним из вариантов решения проблемы в этом регионе, в то время как атаки на "умеренную оппозицию" могут привести к серьезным осложнениям, заявил РИА Новости турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

"Одним из вариантов решения проблемы Идлиба могут быть совместные точечные операции России и Турции без ущерба для гражданского населения. Возможная операция Дамаска не будет хорошо встречена в Идлибе, так как это несет угрозу для 4 миллионов жителей провинции", — сказал Аташ.

Разделение

По его словам, между "умеренной оппозицией" и террористическими группами в Идлибе уже сейчас существует разделение, Турция официально признала в качестве террористической группировку "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (ХТШ*), которая ранее называлась "Джебхат ан-Нусрой"*.

"Остальные группы в Идлибе Турция считает законной оппозицией. Но здесь будет иметь решающее значение позиция Дамаска и Москвы, их понимание, какие группы являются умеренной оппозицией, а какие — террористическими организациями. Если Россия и (президент Сирии Башар) Асад действительно борются с террористическими группами, то их мишенью должна быть лишь ХТШ*. Атаки на другие группы могут привести к серьезным осложнениям", — отметил собеседник агентства.

Он заявил, что решение о широкомасштабной операции в Идлибе в значительной степени зависит от позиции России. "В Идлибе Турция предлагает перемирие для достижения мирного политического решения. Если перемирие удастся установить, то речь может пойти о разоружении террористов. Таким образом, можно избежать массовой гибели гражданского населения. Но если Москва и Дамаск начнут широкомасштабную операцию в Идлибе под предлогом борьбы с терроризмом, то астанинские соглашения в значительной степени потеряют смысл", — сказал эксперт.

Он добавил, что в этом случае будет нанесен серьезный удар по тому, что Турция и Россия совместно разработали в течение последних двух лет. "Доверие Турции к России будет значительно подорвано, и этот кризис может отразиться на их отношениях в других областях", — считает Аташ.

Перемирие

Он назвал приоритетной задачу прекращения ХТШ* своей деятельности. "Стороны должны вести переговоры, чтобы дать на это шанс, объявив перемирие. Но было бы неправильно рассматривать Идлиб в отрыве от общей проблемы в Сирии. Пока в стране не будет установлена справедливая и демократическая система, принята новая конституция, не будет обеспечено прозрачное участие всех слоев общества в демократических процессах, то эта проблема не может быть решена полностью", — отметил аналитик.

Если террористы сложат оружие и прекратят вооруженное сопротивление, то непричастные к серьезным преступлениям могут остаться в Сирии, считает Аташ. "Эта проблема может быть решена с помощью амнистии. Вооруженные группы, которые не относятся к террористическим элементам, могут быть интегрированы в строительство новой демократической системы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, перемирие в Идлибе, предложенное Турцией на трехстороннем саммите в Тегеране, было попыткой построить основу для компромисса. "Но, к сожалению, Россия и Иран отказались от этого. С объявленным перемирием там может быть установлен механизм, который позволит террористическим организациям сложить оружие и дать жителям Идлиба гарантию в том, что им не угрожает массовая гибель. Это перемирие даст возможность оказать давление на боевиков ХТШ* и дать им время на то, чтобы они сложили оружие", — сказал Аташ.

Он выразил сомнение в возможности установлении прямого контакта Анкары с Дамаском. "Асад с точки зрения официальной позиции Турции не является законной фигурой, так он несет ответственность за массовую гибель населения Сирии. Помимо этого морального принципа, я не думаю, что с прагматической точки зрения Анкаре понадобится что-то подобное, потому что в настоящее время существует тесный диалог между Анкарой, Москвой и Тегераном, и этого достаточно", — заявил аналитик.

Он также прокомментировал сообщения СМИ об усилении Анкарой ее 12 наблюдательных пунктов для контроля над зоной деэскалации в Идлибе.

"Создание наблюдательных пунктов Турции в Идлибе произошло в рамках договоренностей, достигнутым между Анкарой, Тегераном и Москвой. Военная активность Анкары в этих точках прозрачна для Москвы и Тегерана. Однако в то время, когда угроза со стороны Дамаска и, с другой стороны, ХТШ* растет, для Турции естественно и необходимо увеличить меры безопасности для своих военных", — добавил Аташ.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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