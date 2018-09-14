Заграждения, разделявшие сирийский Дераа на две части, начали разбирать

ДЕРАА (Сирия), 14 сен — РИА Новости. В сирийском Дераа начали разбирать заграждения, еще недавно разделявшие город на две части, подконтрольные официальным властям и боевикам.
"Наша задача — полностью расчистить этот участок, чтобы люди смогли вернуться на свои рабочие места и снова возобновилось производство. Работы очень много — работаем по 10-12 часов в сутки, хоть и очень жарко. Чтобы расчистить только эту промзону, потребуется 10 дней", — рассказал журналистам Шади Абазид, начальник бригады рабочих, разбирающих баррикады в промышленном районе Дераа.
Отсюда вывозятся сотни тонн земли, обломков металла и бетона. Предприятия все же пока не работают.
Заместитель директора одной из школ в ранее подконтрольной боевикам части Дераа Хенд Аккрад рассказала, что ситуация постепенно улучшается. "Конечно, с приходом законной власти ситуация улучшается. Дети, по крайне мере, уже не боятся ходить в школу. Если еще год назад в каждом классе было 10-15 человек, то теперь 30-35. Мы бы и больше набирали, но не хватает мест — видите, дети сидят на полу. Проблем, конечно, еще много, но самое главное, что перестали стрелять", — рассказала она.
Замдиректора учебного заведения отметила, что только в этом году в школе ввели государственную форму для учеников. "Наша школа работала всю войну. И пострадала не так сильно, но все равно нуждается в ремонте. Не хватает инвентаря и парт, нет электричества и воды. Но самая главная проблема — не хватает учителей. За годы войны все разъехались и пока не торопятся возвращаться. Дети очень устали, с ними надо позаниматься психологам, но где же их взять?"- отметила она.
Генерал Кураленко в свою очередь рассказал об усилиях российских военных по восстановлению мирной жизни.
"Мы не только останавливаем ведение огня, мы оказываем содействие в восстановлении социальных объектов, в налаживании мирной жизни в различных районах юга Сирии", — сказал он.
Заместитель губернатора провинции Дераа Авад Свейдан в свою очередь благодарит Россию за помощь.
"Мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех представителей России на территории Дераа. Прежде всего, спасибо вашим военным за поддержку в борьбе с терроризмом. Как представитель власти я хочу обратиться к тем жителям нашей провинции, которые находятся за границей или в других регионах Сирии. Здесь теперь мир и безопасность, террористов больше нет, все под контролем законной власти, возвращайтесь", — сказал он.
Замгубернатора отметил, что с разрешения президента Сирии все граждане, которые хотят урегулировать свой статус, могут сделать это свободно.
"В Дераа очень много людей, в том числе молодых, которые уже прошли эту процедуру и возвращаются к своим мирным профессиям. После амнистии и легализации они становятся парикмахерами, строителями, водителями и больше не испытывают давления", — сказал он.
По его словам, в Дераа после окончания боевых действий и полного освобождения провинции от бандформирований все коммунальные службы приступили к выполнению своих задач.
Он отметил, что после окончания боевых действий беженцы и вынужденные переселенцы постепенно возвращаются в свои дома.
"Не скажу, что это очень активный процесс, но тем не менее. В основном это фермеры, которые очень привязаны к своей земле. Дераа — крупнейший сельскохозяйственный регион Сирии. Их пока не так много, и людей можно понять — ситуация у нас действительно очень сложная. Одна из самых серьезных проблем сейчас — нехватка специалистов, особенно учителей и докторов. Представляете, на всю провинцию сейчас осталось только 54 профессиональных врача! Естественно, образованные люди были вынуждены бежать, чтобы спасти свою жизнь и не умереть с голода. Мы ждем их назад, нам очень нужны их знания и умения", — добавил замгубернатора.
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