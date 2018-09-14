Заграждения, разделявшие сирийский Дераа на две части, начали разбирать

ДЕРАА (Сирия), 14 сен — РИА Новости. В сирийском Дераа начали разбирать заграждения, еще недавно разделявшие город на две части, подконтрольные официальным властям и боевикам.

Дераа является столицей одноименного самого крупного сельскохозяйственного региона Сирии. Именно в этом городе семь с половиной лет назад вспыхнуло восстание, которое впоследствии охватило всю страну. Город сильно пострадал от войны, сейчас в нем много разрушенных зданий и других следов боевых действий, улицы практически пусты. Северную часть города ранее контролировали правительственные войска, южную — боевики. После перехода населенного пункта под полный контроль правительственных сил насыпи и баррикады, разделявшие город, наконец начали убирать.

"Наша задача — полностью расчистить этот участок, чтобы люди смогли вернуться на свои рабочие места и снова возобновилось производство. Работы очень много — работаем по 10-12 часов в сутки, хоть и очень жарко. Чтобы расчистить только эту промзону, потребуется 10 дней", — рассказал журналистам Шади Абазид, начальник бригады рабочих, разбирающих баррикады в промышленном районе Дераа.

Отсюда вывозятся сотни тонн земли, обломков металла и бетона. Предприятия все же пока не работают.

Параллельно с началом разбора разделяющих город баррикад было проведено совещание по восстановлению мирной жизни в регионе. Российскую делегацию, в которую также входили представители военной полиции, возглавлял заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко. С сирийской стороны в совещании участвовали заместитель губернатора провинции Дераа, врачи и учителя из тех районов, которые недавно перешли под контроль официальных властей.

Заместитель директора одной из школ в ранее подконтрольной боевикам части Дераа Хенд Аккрад рассказала, что ситуация постепенно улучшается. "Конечно, с приходом законной власти ситуация улучшается. Дети, по крайне мере, уже не боятся ходить в школу. Если еще год назад в каждом классе было 10-15 человек, то теперь 30-35. Мы бы и больше набирали, но не хватает мест — видите, дети сидят на полу. Проблем, конечно, еще много, но самое главное, что перестали стрелять", — рассказала она.

Замдиректора учебного заведения отметила, что только в этом году в школе ввели государственную форму для учеников. "Наша школа работала всю войну. И пострадала не так сильно, но все равно нуждается в ремонте. Не хватает инвентаря и парт, нет электричества и воды. Но самая главная проблема — не хватает учителей. За годы войны все разъехались и пока не торопятся возвращаться. Дети очень устали, с ними надо позаниматься психологам, но где же их взять?"- отметила она.

Генерал Кураленко в свою очередь рассказал об усилиях российских военных по восстановлению мирной жизни.

"Мы не только останавливаем ведение огня, мы оказываем содействие в восстановлении социальных объектов, в налаживании мирной жизни в различных районах юга Сирии", — сказал он.

Заместитель губернатора провинции Дераа Авад Свейдан в свою очередь благодарит Россию за помощь.

"Мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех представителей России на территории Дераа. Прежде всего, спасибо вашим военным за поддержку в борьбе с терроризмом. Как представитель власти я хочу обратиться к тем жителям нашей провинции, которые находятся за границей или в других регионах Сирии. Здесь теперь мир и безопасность, террористов больше нет, все под контролем законной власти, возвращайтесь", — сказал он.

Замгубернатора отметил, что с разрешения президента Сирии все граждане, которые хотят урегулировать свой статус, могут сделать это свободно.

"В Дераа очень много людей, в том числе молодых, которые уже прошли эту процедуру и возвращаются к своим мирным профессиям. После амнистии и легализации они становятся парикмахерами, строителями, водителями и больше не испытывают давления", — сказал он.

По его словам, в Дераа после окончания боевых действий и полного освобождения провинции от бандформирований все коммунальные службы приступили к выполнению своих задач.

"В первую очередь — разбор завалов, восстановление дорог, электроснабжения, водоснабжения и канализации. В городе Дераа, по нашим оценкам, разрушено около 70% всех жизненно важных коммуникаций. Общий уровень разрушений по всей провинции трудно оценить, но есть населенные пункты, где, например, уничтожены все электросети. Сейчас все госструктуры и органы предпринимают все усилия для того, чтобы Дераа как можно быстрее восстановился. Понятно, что в ближайшее время вряд ли получится сделать провинцию такой же процветающей, как до войны, но наша задача — как можно быстрее обеспечить более-менее приемлемые условия для жизни людей", — рассказал замгубернатора.

Он отметил, что после окончания боевых действий беженцы и вынужденные переселенцы постепенно возвращаются в свои дома.

"Не скажу, что это очень активный процесс, но тем не менее. В основном это фермеры, которые очень привязаны к своей земле. Дераа — крупнейший сельскохозяйственный регион Сирии. Их пока не так много, и людей можно понять — ситуация у нас действительно очень сложная. Одна из самых серьезных проблем сейчас — нехватка специалистов, особенно учителей и докторов. Представляете, на всю провинцию сейчас осталось только 54 профессиональных врача! Естественно, образованные люди были вынуждены бежать, чтобы спасти свою жизнь и не умереть с голода. Мы ждем их назад, нам очень нужны их знания и умения", — добавил замгубернатора.

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