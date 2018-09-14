РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Заграждения, разделявшие сирийский Дераа на две части, начали разбирать

(обновлено: 06:06 14.09.2018)
03191
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирные жители возвращаются в свои дома в провинции Дераа. Архивное фотоМирные жители возвращаются в свои дома в провинции Дераа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДЕРАА (Сирия), 14 сен — РИА Новости. В сирийском Дераа начали разбирать заграждения, еще недавно разделявшие город на две части, подконтрольные официальным властям и боевикам.

Сирийские войска в провинции Дераа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
В Дераа завершилась эвакуация "непримиримых" групп сирийской оппозиции
Дераа является столицей одноименного самого крупного сельскохозяйственного региона Сирии. Именно в этом городе семь с половиной лет назад вспыхнуло восстание, которое впоследствии охватило всю страну. Город сильно пострадал от войны, сейчас в нем много разрушенных зданий и других следов боевых действий, улицы практически пусты. Северную часть города ранее контролировали правительственные войска, южную — боевики. После перехода населенного пункта под полный контроль правительственных сил насыпи и баррикады, разделявшие город, наконец начали убирать.

"Наша задача — полностью расчистить этот участок, чтобы люди смогли вернуться на свои рабочие места и снова возобновилось производство. Работы очень много — работаем по 10-12 часов в сутки, хоть и очень жарко. Чтобы расчистить только эту промзону, потребуется 10 дней", — рассказал журналистам Шади Абазид, начальник бригады рабочих, разбирающих баррикады в промышленном районе Дераа.

Отсюда вывозятся сотни тонн земли, обломков металла и бетона. Предприятия все же пока не работают.

Митинг по случаю освобождения от террористов в городе Нава в сирийской провинции Дераа
© Фото : SANA
Сирийские военные освободили от террористов провинцию Дераа
Параллельно с началом разбора разделяющих город баррикад было проведено совещание по восстановлению мирной жизни в регионе. Российскую делегацию, в которую также входили представители военной полиции, возглавлял заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко. С сирийской стороны в совещании участвовали заместитель губернатора провинции Дераа, врачи и учителя из тех районов, которые недавно перешли под контроль официальных властей.

Заместитель директора одной из школ в ранее подконтрольной боевикам части Дераа Хенд Аккрад рассказала, что ситуация постепенно улучшается. "Конечно, с приходом законной власти ситуация улучшается. Дети, по крайне мере, уже не боятся ходить в школу. Если еще год назад в каждом классе было 10-15 человек, то теперь 30-35. Мы бы и больше набирали, но не хватает мест — видите, дети сидят на полу. Проблем, конечно, еще много, но самое главное, что перестали стрелять", — рассказала она.

Замдиректора учебного заведения отметила, что только в этом году в школе ввели государственную форму для учеников. "Наша школа работала всю войну. И пострадала не так сильно, но все равно нуждается в ремонте. Не хватает инвентаря и парт, нет электричества и воды. Но самая главная проблема — не хватает учителей. За годы войны все разъехались и пока не торопятся возвращаться. Дети очень устали, с ними надо позаниматься психологам, но где же их взять?"- отметила она.

Генерал Кураленко в свою очередь рассказал об усилиях российских военных по восстановлению мирной жизни.

"Мы не только останавливаем ведение огня, мы оказываем содействие в восстановлении социальных объектов, в налаживании мирной жизни в различных районах юга Сирии", — сказал он.

Заместитель губернатора провинции Дераа Авад Свейдан в свою очередь благодарит Россию за помощь.

"Мне бы хотелось от всей души поблагодарить всех представителей России на территории Дераа. Прежде всего, спасибо вашим военным за поддержку в борьбе с терроризмом. Как представитель власти я хочу обратиться к тем жителям нашей провинции, которые находятся за границей или в других регионах Сирии. Здесь теперь мир и безопасность, террористов больше нет, все под контролем законной власти, возвращайтесь", — сказал он.

Замгубернатора отметил, что с разрешения президента Сирии все граждане, которые хотят урегулировать свой статус, могут сделать это свободно.

"В Дераа очень много людей, в том числе молодых, которые уже прошли эту процедуру и возвращаются к своим мирным профессиям. После амнистии и легализации они становятся парикмахерами, строителями, водителями и больше не испытывают давления", — сказал он.

По его словам, в Дераа после окончания боевых действий и полного освобождения провинции от бандформирований все коммунальные службы приступили к выполнению своих задач.

Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
В Дераа дети получили от российских военных помощь к началу учебного года
"В первую очередь — разбор завалов, восстановление дорог, электроснабжения, водоснабжения и канализации. В городе Дераа, по нашим оценкам, разрушено около 70% всех жизненно важных коммуникаций. Общий уровень разрушений по всей провинции трудно оценить, но есть населенные пункты, где, например, уничтожены все электросети. Сейчас все госструктуры и органы предпринимают все усилия для того, чтобы Дераа как можно быстрее восстановился. Понятно, что в ближайшее время вряд ли получится сделать провинцию такой же процветающей, как до войны, но наша задача — как можно быстрее обеспечить более-менее приемлемые условия для жизни людей", — рассказал замгубернатора.

Он отметил, что после окончания боевых действий беженцы и вынужденные переселенцы постепенно возвращаются в свои дома.

"Не скажу, что это очень активный процесс, но тем не менее. В основном это фермеры, которые очень привязаны к своей земле. Дераа — крупнейший сельскохозяйственный регион Сирии. Их пока не так много, и людей можно понять — ситуация у нас действительно очень сложная. Одна из самых серьезных проблем сейчас — нехватка специалистов, особенно учителей и докторов. Представляете, на всю провинцию сейчас осталось только 54 профессиональных врача! Естественно, образованные люди были вынуждены бежать, чтобы спасти свою жизнь и не умереть с голода. Мы ждем их назад, нам очень нужны их знания и умения", — добавил замгубернатора.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена