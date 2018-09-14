В Дераа дети получили от российских военных помощь к началу учебного года

ЭЛЬ-ГАРБИЯ (Сирия), 14 сен — РИА Новости. Дети в населенном пункте Эль-Гарбия сирийской провинции Дераа получили от российских военных помощь к новому учебному году — 500 продуктовых наборов, а также рюкзаки и одежду.

Провинция Дераа — крупнейший сельскохозяйственный регион Сирии. Сейчас регион постепенно восстанавливается после войны. Российские военные оказывают региону гуманитарную помощь, а также содействие в урегулировании статуса боевиков, желающих вернуться к мирной жизни.

Военные РФ передали детям в провинциальном городе Эль-Гарбия 500 продуктовых наборов, а также вещи, необходимые ученикам для нового учебного года — одежду и школьные ранцы.

Параллельно с восстановлением объектов инфраструктуры при содействии российских военных в провинции Дераа идет процесс примирения боевиков и возвращения их к мирной жизни. Боевики сдают оружие и проходят амнистию под гарантией российского Центра по примирению враждующих сторон. Так, в Эль-Гарбии проходят проверку сотни таких людей.

По словам Мухаммеда Аззуби, группировка боевиков, в которой он состоял, насчитывала до 5 тысяч человек.

"В последнее время командир, который получал деньги через канал в Иордании, не отдавал их нам. Примириться, как и я, приняли решение 1,5 тысячи человек, остальные ушли в Идлиб. Моя семья, а у меня трое детей, очень рада тому, что я принял такое решение. Я собираюсь заняться торговлей, как до войны. Мы все хотим мира", — рассказал он.

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