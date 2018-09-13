В Сирию из Ливана за сутки вернулись 116 беженцев

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Свыше 115 сирийских граждан вернулись на родину с территории Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" вернулись 116 беженцев (женщин – 35, детей – 59)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 13 131 человек, в том числе из Ливана возвратились 12 813 человек.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри Сирии в течение суток вернулись 346 сирийцев. За прошедшие сутки из идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

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