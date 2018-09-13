Боевики в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму, заявила Захарова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к долгосрочной обороне и наступлению на Алеппо и Хаму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Боевики активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также отрабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама", — сообщила Захарова на брифинге в четверг.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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