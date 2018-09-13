В Германии рассказали об усилиях для предотвращения обострения в Идлибе

БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Германия использует все каналы для предотвращения дальнейшего обострения в сирийском Идлибе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине.

"Мы пытаемся сообща с нашими партнерами и союзниками предотвратить дальнейшее обострение ситуации в сирийском Идлибе… Мы продолжаем использовать на всех уровнях все имеющиеся каналы для переговоров. Вчера я провел по этому поводу переговоры с турецким коллегой, завтра это будет посланием российскому главе МИД, который будет гостем в Берлине", — сказал Маас.

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