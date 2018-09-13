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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, к чему может привести военная операция в Идлибе

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фотоПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подготовка к военной операции в сирийском Идлибе уже идет полным ходом, она может начаться через неделю-две и привести к созданию буферной зоны, контролируемой Турцией, считает старший научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД Николай Сурков.

Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

"Мне кажется, военная операция в Идлибе будет, подготовка ведется достаточно интенсивно, включая концентрацию войск в определённых районах… Явно техника идет, идут войсковые подразделения. Вопрос в сроках. Держать войска в готовности долго невозможно. Сейчас идет подвоз боеприпасов, подтягивается артиллерия. Еще неделя-две и пойдут вперед. Авиационная подготовка также ведется активно", — сказал Сурков в ходе круглого стола МИА "Россия сегодня", посвященного проблеме Идлиба и политическому урегулированию в Сирии.

Он не исключил, что удары при военной операции будут осуществляться по трем направлениям.

Активисты организации Белые каски в деревне Хобейт в сирийской провинции Идлиб
© AP Photo
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"Один удар будет из Латакии, который должен обезопасить базу Хмеймим и вообще провинцию Латакия. Второй будет в районе Латаминского выступа, это юго-восток Идлиба, и третий, вспомогательный, будет из Алеппо. Операция будет не тотальной, скорее всего она будет ограниченной. Я думаю, что в итоге мы придем к созданию некой буферной зоны, контролируемой Турцией и лояльными ей группировками. А так в операции заинтересованы как в Дамаске, так в Москве, так и в Анкаре", — считает эксперт.

По его словам, вопрос сейчас состоит в том, каким будет статус у контролируемых турецкими силами территорий и какая будет площадь буферной зоны.

"И тогда в буферной зоне останется часть беженцев, останутся лагеря, которые создавали турки для них, и проблема гуманитарного кризиса будет отчасти снята. Тем более что Турция не проявляет никаких подвижек в сторону ухода с севера Сирии. Наоборот, это присутствие военное наращивается", — пояснил Сурков.

Люди в автомобиле в провинции Идлиб
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
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Он полагает, что турецкие силы также могут содействовать сирийцам в нанесении ударов по террористам.

"У меня даже есть подозрение, что удар по оставшимся боевикам будет с двух сторон, учитывая, сколько войск перебрасывают турки туда. Основной удар будут осуществлять, конечно, сирийцы, но турки могут помочь или, по крайней мере, не допустить отступления боевиков ближе к границе", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Гребцов
"Буферную зону" турки могут делать на своей территории, какой угодно длины и ширины.
15:54
13.09.2018
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