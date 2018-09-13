Эксперт рассказал, к чему может привести военная операция в Идлибе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подготовка к военной операции в сирийском Идлибе уже идет полным ходом, она может начаться через неделю-две и привести к созданию буферной зоны, контролируемой Турцией, считает старший научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД Николай Сурков.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

"Мне кажется, военная операция в Идлибе будет, подготовка ведется достаточно интенсивно, включая концентрацию войск в определённых районах… Явно техника идет, идут войсковые подразделения. Вопрос в сроках. Держать войска в готовности долго невозможно. Сейчас идет подвоз боеприпасов, подтягивается артиллерия. Еще неделя-две и пойдут вперед. Авиационная подготовка также ведется активно", — сказал Сурков в ходе круглого стола МИА "Россия сегодня", посвященного проблеме Идлиба и политическому урегулированию в Сирии.

Он не исключил, что удары при военной операции будут осуществляться по трем направлениям.

"Один удар будет из Латакии, который должен обезопасить базу Хмеймим и вообще провинцию Латакия. Второй будет в районе Латаминского выступа, это юго-восток Идлиба, и третий, вспомогательный, будет из Алеппо. Операция будет не тотальной, скорее всего она будет ограниченной. Я думаю, что в итоге мы придем к созданию некой буферной зоны, контролируемой Турцией и лояльными ей группировками. А так в операции заинтересованы как в Дамаске, так в Москве, так и в Анкаре", — считает эксперт.

По его словам, вопрос сейчас состоит в том, каким будет статус у контролируемых турецкими силами территорий и какая будет площадь буферной зоны.

"И тогда в буферной зоне останется часть беженцев, останутся лагеря, которые создавали турки для них, и проблема гуманитарного кризиса будет отчасти снята. Тем более что Турция не проявляет никаких подвижек в сторону ухода с севера Сирии. Наоборот, это присутствие военное наращивается", — пояснил Сурков.

Он полагает, что турецкие силы также могут содействовать сирийцам в нанесении ударов по террористам.

"У меня даже есть подозрение, что удар по оставшимся боевикам будет с двух сторон, учитывая, сколько войск перебрасывают турки туда. Основной удар будут осуществлять, конечно, сирийцы, но турки могут помочь или, по крайней мере, не допустить отступления боевиков ближе к границе", — добавил он.

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