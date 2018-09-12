Российские военные зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, а также в нескольких районах города Алеппо за прошедшие сутки, некоторые населенные пункты и районы обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мамухия (шесть раз), Икко (пять раз), Кинсибба (дважды), Нахшебба (дважды), Кара-Килиса (дважды), Шир-Аль-Сах, Бейт-Джнауро, Дагдаган, Сараф, Калаз-Тахтани, Келлаз, Сафсафа, а также позиций правительственных сил в районе горы Абу-Али в провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (трижды), Хара (дважды), Хандрат, квартала научно-исследовательского центра (трижды), западных окраин (восемь раз) города Алеппо, населенных пунктов Масасна и Зелакият провинции Хама", — сказал он.

Савченко также добавил, что были "зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций "Свободной сирийской армии", расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб".

Как отметил Савченко, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели три гуманитарных акции в населенном пункте Набья-эс-Сахр провинции Эль-Кунейтра, населенных пунктах Кардаха и Латакия провинции Латакия, а также в городе Хомсе. В ходе акций выдано 540 продовольственных наборов общим весом 4,17 тонны, а администрации школы "Маддахат Мухаммад Ибрагим" в Хомсе передано 30 тонн строительных материалов. Кроме того, в одном из районов Алеппо во время благотворительной акции была роздана тонна свежего хлеба, еще в нескольких районах оказана помощь семьям погибших сирийских военных, выдано 15 продовольственных наборов по пять килограммов, а также детям семей русской общины передано 80 школьных рюкзаков.

Всего российскими военными врачами за прошедшие сутки оказана медицинская помощь 82 жителям, в том числе 33 детям, добавил руководитель российского центра.

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