МО РФ: опросники от лица ООН агитируют беженцев не возвращаться в Сирию

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. С сирийскими беженцами от лица ООН ведется работа, в рамках которой им предлагают заполнить провокационные опросники, направленные на пресечение желания вернуться на родину, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В среду состоялось заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР под руководством Мизинцева.

"На территориях соседних с Сирией стран от лица Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев продолжается так называемая, работа с сирийскими гражданами, изъявившими желание вернуться на родину, с использованием специально подготовленных опросников, — сказал он.

Генерал рассказал, что на какое-то время этот "провокационный документ" исчезал, но вновь "массово используется для обработки сирийских беженцев".

"При этом, мы не исключаем, что указанный опросник используется силами, которые никакого отношения к официальным структурам ООН не имеют", — подчеркнул он.

Мизинцев отметил, что содержание опросников направлено на то, чтобы заставить сирийцев сомневаться в правильности решения о возвращении на родину и отказаться от него.

Подробнее о содержании документа на заседании рассказал главный научный сотрудник "Института управления образованием Российской академии образования", психолог-практик высшей категории Александр Морозов. В частности, он отметил, что в анкетах содержатся утверждения о непригодности сирийских земель для земледелия, а домов для проживания. Морозов рассказал, что в опросниках присутствуют недвусмысленные формулировки, направленные на "пресечение "на корню" всякого желания вернуться на свою историческую Родину".

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