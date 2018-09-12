Железняк призвал Германию помочь Сирии, а не угрожать новыми ударами

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германии нужно демонстрировать пример другим государствам и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, а не угрожать новыми бомбовыми ударами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступает за политическое решение по Сирии, однако не обращать внимание на использование где бы то ни было химического оружия в нарушение международной конвенции не может быть ответом.

"Германия как страна, имеющая влияние в Евросоюзе, должна демонстрировать пример другим государствам и оказывать гуманитарную помощь страдающему сирийскому народу, а не угрожать новыми бомбовыми ударами", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что Россия продолжает настаивать на необходимости предотвращения всех возможных провокаций против Сирии.

"Официальный Дамаск давно по просьбе России ликвидировал имевшееся химоружие под международным контролем, в отличие от боевиков, которых провокаторы, настроенные на смену государственного строя и власти, снабжают компонентами для производства химоружия и, не скрываясь, готовят очередной фейк с химическим отравлением мирных граждан", — добавил он.

По мнению депутата, Совбез ООН должен обратить на ситуацию в Сирии очень пристальное внимание и предпринять все меры по недопущению раскачивания обстановки вокруг страны, которая имеет право на мир и самоопределение.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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