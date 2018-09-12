Железняк призвал Германию помочь Сирии, а не угрожать новыми ударами

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германии нужно демонстрировать пример другим государствам и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, а не угрожать новыми бомбовыми ударами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Германия как страна, имеющая влияние в Евросоюзе, должна демонстрировать пример другим государствам и оказывать гуманитарную помощь страдающему сирийскому народу, а не угрожать новыми бомбовыми ударами", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Парламентарий подчеркнул, что Россия продолжает настаивать на необходимости предотвращения всех возможных провокаций против Сирии.
По мнению депутата, Совбез ООН должен обратить на ситуацию в Сирии очень пристальное внимание и предпринять все меры по недопущению раскачивания обстановки вокруг страны, которая имеет право на мир и самоопределение.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.
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