ЦВПС рассказал о детях, отобранных для инсценировок "химатак" в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Для инсценировок "химатак" боевики отобрали 22 ребенка с родителями в провинции Алеппо, еще одна группа детей-сирот — в тюрьме террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* "Икаб", сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Для участия в инсценировках "химатак" боевиками отобрано 22 ребенка со своими родителями из населенных пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо. Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы "Икаб", подконтрольной террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*, — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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