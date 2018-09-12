"Белые каски" репетируют съемки "химатаки" в Хан-Шейхуне, заявили в ЦПВС

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Активисты "Белых касок" с 9 сентября в Хан-Шейхуне ежедневно репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием детей, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Одновременно с 9 сентября активисты "Белых касок" в населенном пункте Хан-Шейхун ежедневно в вечернее время проводят репетиции постановочных видеосъемок "химатаки" с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от 8 до 12 лет", — говорится в сообщении.

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