ЦВПС: "Белые каски" и "Нусра"* одобрили два видео для передачи в ООН и ОЗХО

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. После съемок "Белые каски" и боевики террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* на совещании из девяти видео одобрили только два для передачи в ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), остальные — для соцсетей, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"По итогам съемок вечером 11 сентября на совместном совещании представителей "Белые каски" и боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* ("Джебхат Ан-Нусра"*) из девяти видеосюжетов только два были одобрены для передачи "после команды" в Организацию Объединенных Наций и ОЗХО. Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в социальных сетях", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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