Сирийские власти получили свидетельства о подготовке инсценировки химатаки

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сирийские власти получили от очевидцев большое количество свидетельств о готовящейся инсценировке химической атаки в провинции Идлиб, заявил РИА Новости посол Сирии в КНР Имад Мустафа.

"Эта информация была широко подтверждена очевидцами из местного населения, которые передают нам (десятки) сообщений о подготовке для инсценировки атаки, транспортировке опасных химических веществ в определенные зоны вокруг (города) Джиср-эш-Шугур, похищении более 40 детей из окрестностей Идлиба, чтобы использовать их как "жертв" планируемой атаки", — сказал посол.

По словам дипломата, данная информация не стала "сюрпризом" для руководства страны. Он заявил, что западные страны во главе с США используют провокацию с якобы применением химоружия в качестве предлога, чтобы совершить еще один акт агрессии против страны.

"(Такие атаки) были инсценированы много раз перед каждым критичным этапом в войне с террором в Сирии. Западные силы уже решили, что "должна" произойти атака, и подготовили свою "реакцию" невзирая на общественное мнение (в их странах)", — сказал Мустафа.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

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