Сирийская армия продолжает операцию по зачистке от ИГ*, заявил источник

ДАМАСК, 12 сен — РИА Новости. Сирийская армия продолжает операцию по зачистке пустыни к востоку от провинции Сувейда от террористов группировки "Исламское государство"*, боевики безуспешно пытаются спастись бегством, заявил РИА Новости военный источник.

"Армия продолжает операцию по ликвидации остатков ИГ* в районе вулкана ас-Сафа и в провинции Сувейда. Боевики как всегда бегут под ударами сирийской правительственной армии, но она пресекает эти попытки", — заявил источник.

Вулкан ас-Сафа является стратегической высотой и одним из последних оплотов боевиков в данном районе.

В ходе наступления армия также уничтожила большое количество артиллерийских установок террористов, ликвидированы в том числе снайперы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>