В ООН заявили о возможном нарушении Турцией гуманитарного права в Африне

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в Сирии заявила, что Турция могла нарушить нормы международного гуманитарного права при проведении операции "Оливковая ветвь" в Африне, говорится в заявлении комиссии.
"При проведении авиаударов, начавшихся 20 августа, турецкие ВВС, возможно, не предприняли все возможные меры предосторожности до проведения определенных атак, что является нарушением международного гуманитарного права", — утверждают эксперты комиссии.
В докладе комиссии указываются несколько случаев, когда удары турецких ВВС и атаки наземных частей, по данным экспертов, привели к жертвам среди мирного населения, "разрушениям особо охраняемых объектов в провинции Алеппо, включая медицинские учреждения, жилые дома, рынок". Так, 16 марта, как отмечает комиссия, в результате обстрела турецкими ВВС и "Сирийской свободной армией" (ССА) района в сирийском Африне в тот момент, когда население хотело покинуть город, погибли 20 мирных граждан, включая женщин, детей и пожилых людей, еще 30 человек получили ранения.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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