В ООН заявили о возможном нарушении Турцией гуманитарного права в Африне

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в Сирии заявила, что Турция могла нарушить нормы международного гуманитарного права при проведении операции "Оливковая ветвь" в Африне, говорится в заявлении комиссии.

"При проведении авиаударов, начавшихся 20 августа, турецкие ВВС, возможно, не предприняли все возможные меры предосторожности до проведения определенных атак, что является нарушением международного гуманитарного права", — утверждают эксперты комиссии.

В докладе комиссии указываются несколько случаев, когда удары турецких ВВС и атаки наземных частей, по данным экспертов, привели к жертвам среди мирного населения, "разрушениям особо охраняемых объектов в провинции Алеппо, включая медицинские учреждения, жилые дома, рынок". Так, 16 марта, как отмечает комиссия, в результате обстрела турецкими ВВС и "Сирийской свободной армией" (ССА) района в сирийском Африне в тот момент, когда население хотело покинуть город, погибли 20 мирных граждан, включая женщин, детей и пожилых людей, еще 30 человек получили ранения.

Эксперты подчеркнули, что "комиссия получила предварительную информацию от турецких властей" об этих инцидентах, но повторный запрос на получение более подробных данных остался без ответа. Как подчеркивает комиссия, данные, представленные в докладе, были получены на основании около 400 интервью в регионе, а также после изучения и анализа снимков со спутников, фотографий, видеороликов и медицинских документов.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ).

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>