БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал ЕС в среду не молчать перед лицом "надвигающейся гуманитарной катастрофы" в сирийском Идлибе.

"То, что сейчас происходит в Идлибе в Сирии, должно вызывать глубокую и прямую озабоченность у всех нас. Мы не можем молчать перед лицом этой надвигающейся гуманитарной катастрофы, которая сейчас кажется неизбежной", — заявил он, выступая в среду c ежегодным посланием в Европарламенте в Страсбурге. Трансляция выступления велась на сайте ЕК.

По его мнению, "конфликт в Сирии является примером того, как международный порядок, который служил европейцам после Второй мировой войны, все чаще ставится под вопрос".

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".

Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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