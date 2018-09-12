Российские дипломаты обсудили с де Мистурой Конституционный комитет в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев обсудили с представителями "тройки" гарантов Астаны и спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы формирования Конституционного комитета в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лаврентьев и Вершинин 10-11 сентября в составе межведомственной российской делегации провели серию встреч с представителями "тройки" стран-гарантов Астанинского процесса, а также с де Мистурой.

"В ходе двусторонних, трехсторонних и четырехсторонних контактов состоялось развернутое обсуждение вопросов формирования Конституционного комитета в Женеве в соответствии с рекомендациями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встреч сторонами были рассмотрены параметры функционирования данного органа и создана рабочая экспертная группа в целях согласования всех связанных с этим вопросов.

"Было высказано общее мнение о том, что необходимо интенсифицировать ведомый и осуществляемый самими сирийцами политический процесс с целью достижения долгосрочной стабилизации в стране и мирного урегулирования сирийского кризиса", — добавили в дипведомстве.

Также Вершинин и Лаврентьев провели встречи с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В ходе беседы была подчеркнута важность оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению САР, осуществления содействия в восстановлении разрушенной инфраструктуры и стимулирования процесса возвращения сирийских беженцев на родину.

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