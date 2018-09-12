Москва удовлетворена тем, что у США и России есть канал общения по Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Москва удовлетворена тем, что у РФ и США есть профессиональный канал общения по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках форума молодых дипломатов на полях ВЭФ.

"Я очень удовлетворен тем, что по проблемам, скажем, сирийского кризиса у нас есть с Соединенными Штатами очень профессиональный канал общения между военными", — сказал Лавров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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