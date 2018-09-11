Лаврентьев рассказал о группе по подготовке поправок в конституцию Сирии

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Непосредственной подготовкой поправок в конституцию Сирии будет заниматься группа из 45 человек в конституционной комиссии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Речь идёт о формировании группы из 45 человек — так называемый узкий комитет, который займется непосредственно формированием и подготовкой поправок к конституции. Этот узкий комитет будет формироваться по тем же принципам, которые заложены для формирования конституционной комиссии из 150 человек. То есть одна треть будет представлена правительством, одна треть будет представлена оппозицией, и еще одна треть — представителями гражданского общества. Какие будут принципы отбора представителей гражданского общества? Опять же, это укладывается в те же рамки, которые нами сформированы для общей конституционной комиссии из 150 человек", — сказал Лаврентьев на брифинге в постпредстве РФ при ООН.