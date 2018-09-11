Лаврентьев надеется, что опыт Восточной Гуты и Хомса применят в Идлибе

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев выразил надежду, что опыт, накопленный в Восточной Гуте и Хомсе, будет востребован для решения ситуации вокруг Идлиба.
"Опыт примирения в других зонах будет очень востребован в Идлибе, потому что то население, которое там проживает, — 3,5 миллиона гражданских лиц — оно же не всё настроено оппозиционно по отношению к действующей власти в Дамаске. Большинство из них просто в настоящее время боятся высказывать свою точку зрения. Я думаю, что будет очень много желающих, в том числе среди представителей умеренной оппозиции, принять решение для себя пойти на примирение с действующей властью", — сказал Лаврентьев на брифинге в Женеве.
Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.
В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в Сирийской арабской республике.
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