Лаврентьев надеется, что опыт Восточной Гуты и Хомса применят в Идлибе

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев выразил надежду, что опыт, накопленный в Восточной Гуте и Хомсе, будет востребован для решения ситуации вокруг Идлиба.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырёхсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии.

"Опыт примирения в других зонах будет очень востребован в Идлибе, потому что то население, которое там проживает, — 3,5 миллиона гражданских лиц — оно же не всё настроено оппозиционно по отношению к действующей власти в Дамаске. Большинство из них просто в настоящее время боятся высказывать свою точку зрения. Я думаю, что будет очень много желающих, в том числе среди представителей умеренной оппозиции, принять решение для себя пойти на примирение с действующей властью", — сказал Лаврентьев на брифинге в Женеве.

Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в Сирийской арабской республике.

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