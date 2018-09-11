Лаврентьев заявил о необходимости решить вопрос с террористами в Идлибе

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Вопрос с террористическими группами в сирийской провинции Идлиб придется решать, потому что сосуществовать с ними невозможно, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Эта задача – по стабилизации ситуации в Идлибе — чрезвычайно сложна, но президенты России и Турции действительно очень много трудятся, чтобы найти способ успокоить решить ситуацию там… Вы знаете, мы не можем с ними сосуществовать. Невозможно просто представить, что сирийское правительство живет в мире с террористами. Это абсолютно неприемлемо для международного сообщества, а не только для России, Дамаска, Ирана или Турции", — заявил Лаврентьев на брифинге в Женеве.

Он напомнил также, что когда лидеры России, Турции и Ирана встречались в Тегеране, они "призвали террористические группы сложить свое оружие и сдаться, чтобы предотвратить потери среди мирных жителей".

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Лидеры трех стран призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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