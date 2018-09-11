В Женеве согласовали два списка в сирийскую конституционную комиссию

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Участники встречи по Сирии в Женеве согласовали два списка кандидатов в конституционную комиссию, они потребуют окончательного утверждения, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Действительно, в принципиальном плане, и я считаю, это шаг вперёд, пусть небольшой… мы согласовали первые два списка: список от правительства и список от оппозиции. Конечно, эти списки потребуют потом окончательного утверждения представителями трёх стран-гарантов и Стаффаном де Мистурой после того, как будет уже согласован третий список — от так называемого гражданского общества", — сказал он на брифинге в постпредстве РФ при ООН.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Список от гражданского общества. Мы начали детальное рассмотрение этого вопроса. У нас остаются, естественно, ещё определенные вопросы к этому списку. Мы считаем, что вопрос по гражданскому обществу является достаточно чувствительным. Мы не должны делать какие-то поспешные движения, которые могли бы нарушить формируемый баланс. Потому, что механизм этот достаточно хрупкий и самое главное — не навредить самому делу", — сказал спецпредставитель президента РФ.

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