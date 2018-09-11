ДАМАСК, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что успешный диалог с сирийской оппозицией будет возможен, когда она перестанет получать указания от зарубежных покровителей."Международная жизнь".
Муаллем отметил, что единой сирийской оппозиции не существует. Каждая группа "действует исходя из пожеланий государства, которое ее принимает".
"Могу сказать, что оппозиция не вольна принимать решения самостоятельно, а диалог с сирийским правительством не основан на ее желании", — отметил министр.
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