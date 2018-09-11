Муаллем призвал оппозицию в САР отказаться от указаний покровителей

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем. Архивное фото

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем. Архивное фото

ДАМАСК, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что успешный диалог с сирийской оппозицией будет возможен, когда она перестанет получать указания от зарубежных покровителей.

"Урегулированию в Сирии способствует прекращение внешнего вмешательства в дела Сирии, в том числе и указаний в адрес оппозиции о том, какую позицию она должна занять в ходе диалога. Когда окончательно будет прекращено это внешнее вмешательство, тогда диалог станет подлинно межсирийским, что в свою очередь будет способствовать успеху процесса урегулирования", — заявил министр журналу "Международная жизнь"

Муаллем отметил, что единой сирийской оппозиции не существует. Каждая группа "действует исходя из пожеланий государства, которое ее принимает".

"Могу сказать, что оппозиция не вольна принимать решения самостоятельно, а диалог с сирийским правительством не основан на ее желании", — отметил министр.

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