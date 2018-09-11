МИД предостерег США и их союзников от "новых опасных шагов" в Сирии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД предостерег США и их союзников от "новых опасных шагов" в Сирии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

На прошлой неделе постпред России при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон оглсить список целей, которые Пентагон определил для возможных ракетных ударов. Кроме того, Россия призвала США передать данные сведения в ОЗХО, чтобы ее эксперты провели инспекции на объектах, вызывающих у Вашингтона озабоченность.

"Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной "тройки", основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка", — говорится в комментарии.

При этом Россия заявила на заседании Совбеза ООН, что имеет неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций.

Неопровержимые доказательства

Так, жители Идлиба рассказали российскому Центру примирения враждующих сторон (ЦПВС), что в провинции начались съемки постановочного видео химической атаки.

Местом действия стало поселение Джиср-эш-Шугур. По информации ЦПВС, сценарий предусматривает постановочные сцены "оказания помощи" местным жителям активистами "Гражданской обороны" ("Белых касок") после того, как сирийская армия якобы применила так называемые "бочковые авиабомбы" с отравляющими веществами.

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает ЦПВС, в Джиср-эш-Шугур уже прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

"Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях", — сообщает Центр примирения.

Сходка террористов

Российское Минобороны уже не раз сообщало о подробностях готовящейся провокации в Идлибе.

Как заявлял официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, 7 сентября в городе Идлиб, в командном пункте террористов в районе школы "Аль-Вахда", прошла сходка лидеров группировок: "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра")* и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана")* с участием местных координаторов "Белых касок".

На этой сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных инцидентов с инсценировкой применения отравляющих веществ. Помимо Джиср Эш-Шугура, съемки планируются в населенных пунктах Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

По информации Минобороны, сигналом к началу провокации должна стать специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции".

*Террористические организации, запрещенные в России

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