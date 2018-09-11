Россия, Иран и Турция намерены продолжать борьбу с терроризмом в Сирии

ООН, 11 сен — РИА Новости. Прошедший в Тегеране саммит глав Турции, Ирана и России показал, что страны и далее будут прикладывать усилия для борьбы с терроризмом в Сирии, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза во вторник.
По его словам, "важно, что при этом странами-гарантами была вновь подтверждена приверженность суверенитету, единству, политической независимости и территориальной целостности Сирии как основы для всех своих действий в контексте данного кризиса".
Он напомнил, что "в Тегеране состоялось предметное обсуждение ситуации в Идлибе, где сконцентрированы десятки тысяч боевиков из "Джабхат ан-Нусры*", ИГИЛ* и других группировок, которые Совет Безопасности ООН как террористов объявил вне закона".
"При этом максимальное внимание было уделено предотвращению жертв среди мирного населения. Шанс замирения для тех, кто готов к диалогу, не должен быть упущен. Рассчитываем, что этот призыв в Идлибе услышат", — заключил Небензя.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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