Ответственность за обострение ситуации в Сирии ляжет на Запад, заявили в СФ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Удар по Сирии приведет к резкому обострению ситуации в регионе, ответственность за которое ляжет на Запад, заявил журналистам во вторник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон сообщил, что в Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия".

"Постановщики этого спектакля даже не считают необходимым как-то маскировать свои намерения. Логика их действий проста до неприличия: зачем сушить мозги, пытаясь придать своей инсценировке хоть минимум достоверности, если заранее известно, что зрители, на которых она рассчитана, в любом случае воспримут её как истину в последней инстанции", — сказал политик.

По его словам, от ложно понятой солидарности до круговой поруки — всего лишь один шаг, и его союзники США, закрывая глаза на готовящуюся провокацию с якобы применением сирийской армией "химического оружия", похоже, уже сделали.

"Если, несмотря на все усилия России предотвратить провокацию, она все же состоится, ответственность за нее ляжет на коллективный Запад. Равно как и за резкое обострение ситуации в Сирии, которое неизбежно за этим последует", — сказал Клинцевич.

Политик напомнил, что сегодня исполняется ровно 17 лет со дня страшных терактов в США, "но никаких уроков они не извлекли". "Сотрудничество с боевиками, с террористами продолжается", — заключил сенатор.

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