Косачев назвал обвинения в адрес Дамаска в организации "химатаки" ложными

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал нелепыми заведомо ложные обвинения в адрес сирийской армии в организации "химатаки" в провинции Идлиб.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которым считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание. Кроме того, как писала газета со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп пока не может решить, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки на власти страны.

"Даже если считать это домыслами газеты, трудно отрицать, что США, во-первых, оговаривают за собой право на "ответ", хотя на них вообще-то никто не нападал. Во-вторых, тем самым повышают ставки в игре вокруг Сирии, обозначив угрозу не только руководству Сирии, но и Ирану и России. И, в-третьих, готовят почву для дискредитации всего нынешнего руководства Сирии и ее армии в перспективе политического процесса после разгрома боевиков. А он уже не за горами, это прекрасно понимают в Вашингтоне и бьются не за Идлиб, а за право клеймить Асада и дальше и поднимать шум на всех международных площадках", — пишет Косачев в Facebook.

По словам сенатора, так подробно знать о готовящемся якобы Дамаском "кровавом преступлении" с применением "химоружия" могут только те, "кто осведомлен о месте и времени совершения действа непосредственно из уст его готовящих".

"Нелепость заведомых обвинений в адрес сирийской армии и непосредственно президента Асада, менее всех заинтересованных в нарушении международных норм в преддверии освобождения последнего пятачка сирийской территории и последующего политического урегулирования, также никого не смущает: для того и работала западная пропаганда годами, чтобы вбить в головы мэйнстримной аудитории – не применять запрещенное оружие массового поражения Асад не может, потому что, дескать, такова его натура", — написал Косачев.

Кроме того, Косачев отметил, что версия о постановке "небеспочвенна", но будучи озвученной публично, "основательно спутала карты организаторам "шоу".

"Однако для того и была в последнее время на разных уровнях запущена кампания борьбы с "российской дезинформацией" — именно на такие случаи, чтобы сразу отмести подобные версии ввиду заведомо негативного отношения к источнику. Что значит – за судьбу людей в регионе действительно тревожно", — написал он.

Правозащитники в субботу сообщили РИА Новости, что террористы привлекли пленных членов семей боевиков "Исламского государства*" и бандформирований, готовых сотрудничать с Дамаском, к постановочным съемкам, на которых женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки сирийской армии.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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