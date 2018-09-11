Косачев назвал обвинения в адрес Дамаска в организации "химатаки" ложными

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал нелепыми заведомо ложные обвинения в адрес сирийской армии в организации "химатаки" в провинции Идлиб.
"Даже если считать это домыслами газеты, трудно отрицать, что США, во-первых, оговаривают за собой право на "ответ", хотя на них вообще-то никто не нападал. Во-вторых, тем самым повышают ставки в игре вокруг Сирии, обозначив угрозу не только руководству Сирии, но и Ирану и России. И, в-третьих, готовят почву для дискредитации всего нынешнего руководства Сирии и ее армии в перспективе политического процесса после разгрома боевиков. А он уже не за горами, это прекрасно понимают в Вашингтоне и бьются не за Идлиб, а за право клеймить Асада и дальше и поднимать шум на всех международных площадках", — пишет Косачев в Facebook.
"Нелепость заведомых обвинений в адрес сирийской армии и непосредственно президента Асада, менее всех заинтересованных в нарушении международных норм в преддверии освобождения последнего пятачка сирийской территории и последующего политического урегулирования, также никого не смущает: для того и работала западная пропаганда годами, чтобы вбить в головы мэйнстримной аудитории – не применять запрещенное оружие массового поражения Асад не может, потому что, дескать, такова его натура", — написал Косачев.
"Однако для того и была в последнее время на разных уровнях запущена кампания борьбы с "российской дезинформацией" — именно на такие случаи, чтобы сразу отмести подобные версии ввиду заведомо негативного отношения к источнику. Что значит – за судьбу людей в регионе действительно тревожно", — написал он.
Правозащитники в субботу сообщили РИА Новости, что террористы привлекли пленных членов семей боевиков "Исламского государства*" и бандформирований, готовых сотрудничать с Дамаском, к постановочным съемкам, на которых женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки сирийской армии.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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