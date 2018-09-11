РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Косачев назвал обвинения в адрес Дамаска в организации "химатаки" ложными

01400
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал нелепыми заведомо ложные обвинения в адрес сирийской армии в организации "химатаки" в провинции Идлиб.

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Нельзя мириться с сохранением очага террористов в Идлибе, заявил Рябков
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
WSJ: Трамп не исключил возможность удара по российским силам в Сирии
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которым считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание. Кроме того, как писала газета со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп пока не может решить, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки на власти страны.

"Даже если считать это домыслами газеты, трудно отрицать, что США, во-первых, оговаривают за собой право на "ответ", хотя на них вообще-то никто не нападал. Во-вторых, тем самым повышают ставки в игре вокруг Сирии, обозначив угрозу не только руководству Сирии, но и Ирану и России. И, в-третьих, готовят почву для дискредитации всего нынешнего руководства Сирии и ее армии в перспективе политического процесса после разгрома боевиков. А он уже не за горами, это прекрасно понимают в Вашингтоне и бьются не за Идлиб, а за право клеймить Асада и дальше и поднимать шум на всех международных площадках", — пишет Косачев в Facebook.

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Эксперт оценил данные Минобороны о сигнале к провокации с химатакой в Сирии
По словам сенатора, так подробно знать о готовящемся якобы Дамаском "кровавом преступлении" с применением "химоружия" могут только те, "кто осведомлен о месте и времени совершения действа непосредственно из уст его готовящих".

"Нелепость заведомых обвинений в адрес сирийской армии и непосредственно президента Асада, менее всех заинтересованных в нарушении международных норм в преддверии освобождения последнего пятачка сирийской территории и последующего политического урегулирования, также никого не смущает: для того и работала западная пропаганда годами, чтобы вбить в головы мэйнстримной аудитории – не применять запрещенное оружие массового поражения Асад не может, потому что, дескать, такова его натура", — написал Косачев.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Есть доказательства подготовки боевиками провокаций в Сирии, заявил Путин
Кроме того, Косачев отметил, что версия о постановке "небеспочвенна", но будучи озвученной публично, "основательно спутала карты организаторам "шоу".

"Однако для того и была в последнее время на разных уровнях запущена кампания борьбы с "российской дезинформацией" — именно на такие случаи, чтобы сразу отмести подобные версии ввиду заведомо негативного отношения к источнику. Что значит – за судьбу людей в регионе действительно тревожно", — написал он.

Правозащитники в субботу сообщили РИА Новости, что террористы привлекли пленных членов семей боевиков "Исламского государства*" и бандформирований, готовых сотрудничать с Дамаском, к постановочным съемкам, на которых женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки сирийской армии.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена