В ООН назвали необходимую для помощи сирийским беженцам сумму

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает мировое сообщество выделить 270 миллионов долларов для жизненно необходимой гуманитарной помощи сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам.
В организации отметили, что 196,5 миллиона долларов из запрашиваемой суммы потребуется на продление до конца текущего года основных гуманитарных программ для беженцев, размещенных за пределами Сирии, в частности, в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте.
В организации уточнили, что общая сумма, необходимая в 2018 году для помощи сирийским беженцам и перемещенным лицам, составляет 1,97 миллиарда долларов. По состоянию на сентябрь УВКБ получило лишь 610 миллионов долларов, то есть 31% необходимых средств.
По данным УВКБ, в общей сложности на территории ближневосточного региона находятся более 5,6 миллиона сирийских беженцев, в том числе 2,6 миллиона детей.
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