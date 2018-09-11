В Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию Сирии

Жители на одной из улиц в Дамаске. Архивное фото

Жители на одной из улиц в Дамаске. Архивное фото

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. Участники четырехсторонних переговоров по Сирии в Женеве принципиально согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции, говорится в поученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Представители стран-гарантов "Астаны" встретились в Женеве 10-11 сентября со спецпосланником генсека ООН по Сирии. В ходе встречи обсуждались формирование и регламент конституционной комиссии, что является важным этапом в рамках усилий по обеспечению политического решения сирийского кризиса. В связи с этим было достигнуто принципиальное согласие относительно списков кандидатов, предложенных сирийским режимом и оппозицией", — говорится в документе.

Отмечается, что переговоры между странами-гарантами в рамках астанинского процесса продолжатся на техническом уровне.

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