В Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию Сирии

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. Участники четырехсторонних переговоров по Сирии в Женеве принципиально согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции, говорится в поученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
"Представители стран-гарантов "Астаны" встретились в Женеве 10-11 сентября со спецпосланником генсека ООН по Сирии. В ходе встречи обсуждались формирование и регламент конституционной комиссии, что является важным этапом в рамках усилий по обеспечению политического решения сирийского кризиса. В связи с этим было достигнуто принципиальное согласие относительно списков кандидатов, предложенных сирийским режимом и оппозицией", — говорится в документе.
Отмечается, что переговоры между странами-гарантами в рамках астанинского процесса продолжатся на техническом уровне.
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