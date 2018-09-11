В CNN Turk подтвердили, что их корреспонденты находятся в Идлибе

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. Корреспонденты телеканала CNN Turk находятся в сирийской провинции Идлиб, но им ничего не известно о постановочной провокации с "химоружием", заявил РИА Новости представитель редакции международных новостей телеканала во вторник.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии во вторник сообщил, что по поступившей информации от жителей Идлиба, там начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия". Отмечается, что для проведения съемок в Джиср-Эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

"Наши корреспонденты находятся в городе Идлиб, они занимаются там обычной работой, следят за текущими событиями. Нам ничего не известно ни о каких съемках с химоружием. Если бы там что-то подобное происходило, наверняка наши сотрудники сообщили бы об этом нам в Стамбул", — сказал представитель CNN Turk.

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