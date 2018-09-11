Россия надеется в октябре вернуться в Женеву на переговоры по Сирии

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Встречи в Женеве стран-гарантов астанинских соглашений и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры могут продолжиться в октябре, заявил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырёхсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии.

Встреча продлилась менее трёх часов, а потом ее участники отправились на рабочий обед. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Будем надеяться", — сказал Лаврентьев по итогам переговоров, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли новая встреча в октябре.

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