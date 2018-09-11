Рябков назвал заявления США об ответе на провокацию в САР политикой шантажа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москва считает заявления США о жестком ответе на возможную провокацию с химоружием в Сирии в чистом виде политикой угроз и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Великобритания и Франция готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем в прошлый раз.

"Это в чистом виде политика угроз и шантажа. Это циничное манипулирование фактами и реальной ситуацией", — сказал Рябков во время пресс-подхода на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

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