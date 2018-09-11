МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нельзя мириться с сохранением террористического очага в сирийском Идлибе, нельзя дать возможность террористам укрыться и вновь перегруппироваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Оперативная обстановка нашими военными отрабатывается в режиме круглосуточном, без каких-то пауз. Ведётся соответствующий обмен информацией с коллегами из Турции, разумеется, с Дамаском, у нас есть надёжные, функционирующие контакты с американскими военными во избежание инцидентов", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, ясно одно — "мириться с сохранением этого террористического анклава (в Идлибе) мы не можем".

"Такова и политика Дамаска, она совершенно правильная, как подойти к ситуации с тем, чтобы решить эту задачу, но сделать это точечно и эффективно, с минимальными рисками для гражданского населения, с минимальными возможностями для террористов вновь укрыться или перегруппироваться — этим занимаются профессиональные военные", — добавил Рябков.

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