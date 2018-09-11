Запад пытается сорвать урегулирование ситуации в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Западные страны не заинтересованы в нормализации ситуации в Сирии и пытаются сорвать урегулирование, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для меня очевидно, что ситуация в Сирии и успехи правительства САР в освобождении страны от последних очагов терроризма, эти успехи вызывают нарастающее неприятие и озабоченность тех, кто не заинтересован в том, чтобы Сирия была суверенной и мирной… Это неприемлемо для тех, кто сейчас видит вновь шанс, чтобы вновь попробовать сорвать процесс нормализации", — сказал дипломат во время пресс-подхода на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

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