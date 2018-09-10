В 19 местах идлибской зоны деэскалации зафиксировали нарушения перемирия

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 19 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии в понедельник.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, увеличилось количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мардж-эз-Завия (4 раза), Икко, Мамухия (дважды), Джебб-эз-Зарур (дважды), Кинсибба, Арафит, Мортлу, Айн-эль-Кантара, Сараф, Хамрат провинции Латакия, квартала научно-исследовательского центра (пять раз), районов Хара, Хандрат, северо-западной окраины (6 раз) города Алеппо, населенных пунктов Зеллакият и Бейдидж провинции Хама", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "также зафиксированы обстрелы населенных пунктов Шамавия и Телль-Рифъат и населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольных протурецким формированиям территориях в округе Африн и в районе города Эль-Баб".

Отмечается, что за прошедшие сутки представителями российского Центра проведено две гуманитарных акции в городе Латакия и населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. По информации Центра, в ходе акций выдано 570 продовольственных наборов общим весом 2,1 тонны, 100 банок меда и 600 комплектов детской одежды. Также в районе Араду-Зейтун города Алеппо была проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована выдача одной тонны свежего хлеба.

Сообщается, что российскими военными врачами за прошедшие сутки оказана медицинская помощь 47 мирным жителям, в том числе 24 детям.

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