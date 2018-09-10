ЖЕНЕВА, 10 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Спецпредставитель президента Франции Эммануэля Макрона Франсуа Сенемо примет участие во встрече "малой группы" по Сирии 14 сентября в Женеве, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники.
"Спецпредставитель президента Франции по Сирии приедет на встречу "малой группы", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, другой источник также подтвердил эту информацию.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил старших дипломатов из "малой группы" стран в Женеву 14 сентября для обсуждения конституционной комиссии САР.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещённая в России террористическая организация
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