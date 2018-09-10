Зал генассамблеи в женевском офисе ООН готовят к приветствию де Мистуры на межсирийских переговорах. Архивное фото

Зал генассамблеи в женевском офисе ООН готовят к приветствию де Мистуры на межсирийских переговорах. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 10 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Спецпредставитель президента Франции Эммануэля Макрона Франсуа Сенемо примет участие во встрече "малой группы" по Сирии 14 сентября в Женеве, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники.

Бывший французский посол в Иране Франсуа Сенемо был назначен спецпредставителем президента Франции по Сирии летом 2018 года.

"Спецпредставитель президента Франции по Сирии приедет на встречу "малой группы", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, другой источник также подтвердил эту информацию.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил старших дипломатов из "малой группы" стран в Женеву 14 сентября для обсуждения конституционной комиссии САР.

Сообщалось, что де Мистура пригласил "Египет, Францию, Германию, Иорданию, Саудовскую Аравию, Великобританию и США для совместных консультаций в Женеву 14 сентября". Спецпосланник "намерен воспользоваться этой возможностью, чтобы продолжить дискуссию встречи 25 июня и обсудить со старшими представителями этих стран продвижение политического процесса, в том числе усилия ООН по созданию конституционной комиссии".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещённая в России террористическая организация

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