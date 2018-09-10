В ООН назвали возможное число переселенцев в случае операции в Идлибе

ООН, 10 сен — РИА Новости. Число сирийских граждан, которые могут вынужденно покинуть свои дома в случае начала военной операции в районе Идлиба, может достигнуть 900 тысяч, заявил РИА Новости сотрудник пресс-офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон.

"Мы готовы к развитию любой ситуации и полагаем, что до 900 тысяч человек могут стать вынужденными переселенцами, это включает 700 тысяч человек в Идлибе", — сказал Свонсон.

По его словам, на данный момент чуть более 30 тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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