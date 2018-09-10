ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Нежелание британского правительства и международного сообщества вмешиваться в ситуацию в Сирии создало для России и Ирана возможности определять политику в регионе, говорится в докладе международного комитета палаты общин британского парламента.

Парламентарии завершили работу над документом, целью которого было изучение роли и сути так называемой "гуманитарной интервенции" Британии в Сирии. Члены комитета пришли к выводу, что, несмотря на многочисленные заявления, британское правительство не проявило достаточно воли для того, чтобы остаться политическим игроком в регионе. Следствием этого, отмечается в документе, стала гибель тысяч людей. Поводом для проведения расследования стали ракетные удары, которые Британия совместно с Францией и США нанесла по сирийской армии 14 апреля.

"Это был явный отказ (со стороны правительства Британии) защищать мирных жителей и предотвращать массовые убийства в Сирии. Этот отказ не только заставил сирийский народ заплатить высокую цену, он имел последствия для Великобритании и Европы. Комитет считает, что причиной проблемы являются не действия, а, напротив, бездействие международного сообщества. Мы признаем значительный вклад Британии в урегулирование гуманитарной ситуации в Сирии и поддержку переговорного процесса, однако отказ от вмешательства (в конфликт) вызвал серьезные последствия, и это связано с политической волей. Бездействие международного сообщества создало возможность другим странам, в частности, России и Ирану, для вмешательства и определения политики в конфликте в Сирии", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

Члены комитета считают, что правительство должно взять на себя всю ответственность за развитие ситуации вокруг Сирии и последствия для Европы.

"Мы уверены, что правительство должно осознать последствия бездействия и вынести уроки на будущее. Комитет согласен с министром иностранных дел (Британии), заявляющим, что Соединенное Королевство участвует в конфликте, однако это участие ограничивается мерами по реагированию на кризисы, нежели проактивными мерами, предотвращающими их. Мы считаем, что правительство должно провести независимое расследование и выяснить, почему процесс принятия решений привел к тому, что Британия не вмешалась в конфликт", — отмечается в документе.

Парламентарии также потребовали от правительства объяснения, какая именно имела место "гуманитарная интервенция".

О том, что Великобритания не будет вмешиваться в конфликт в Сирии, а сосредоточится на гуманитарных интервенциях, заявлял осенью 2016 года тогдашний глава британского МИД Борис Джонсон. Он признал, что после выхода Британии из конфликта в 2013 году место в регионе заняла Россия.

При этом недавно Лондон заявил, что намерен оказывать гуманитарную помощь исключительно провинции Идлиб, где, по данным сирийских военных, сконцентрировались боевики и исламисты.

Парламентарии не в первый раз критикуют ближневосточную внешнюю политику кабинета министров консерваторов, отмечая, что в Сирии Британии следовало бы активнее отстаивать собственные интересы, а также фактически обвиняя МИД Страны в некомпетентности.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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