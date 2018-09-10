РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

В парламенте Британии назвали последствия невмешательства в ситуацию в САР

267412
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фотоФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Нежелание британского правительства и международного сообщества вмешиваться в ситуацию в Сирии создало для России и Ирана возможности определять политику в регионе, говорится в докладе международного комитета палаты общин британского парламента.

Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
США предупреждают РФ о готовности к прямому столкновению, считает эксперт

Парламентарии завершили работу над документом, целью которого было изучение роли и сути так называемой "гуманитарной интервенции" Британии в Сирии. Члены комитета пришли к выводу, что, несмотря на многочисленные заявления, британское правительство не проявило достаточно воли для того, чтобы остаться политическим игроком в регионе. Следствием этого, отмечается в документе, стала гибель тысяч людей. Поводом для проведения расследования стали ракетные удары, которые Британия совместно с Францией и США нанесла по сирийской армии 14 апреля.

Больница Врачей без границ в провинции Идлиб, разрушенная в результате авиаудара. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
В ЕС заявили о контакте с разными сторонами по ситуации в Идлибе
"Это был явный отказ (со стороны правительства Британии) защищать мирных жителей и предотвращать массовые убийства в Сирии. Этот отказ не только заставил сирийский народ заплатить высокую цену, он имел последствия для Великобритании и Европы. Комитет считает, что причиной проблемы являются не действия, а, напротив, бездействие международного сообщества. Мы признаем значительный вклад Британии в урегулирование гуманитарной ситуации в Сирии и поддержку переговорного процесса, однако отказ от вмешательства (в конфликт) вызвал серьезные последствия, и это связано с политической волей. Бездействие международного сообщества создало возможность другим странам, в частности, России и Ирану, для вмешательства и определения политики в конфликте в Сирии", — говорится в полученном РИА Новости докладе.

Члены комитета считают, что правительство должно взять на себя всю ответственность за развитие ситуации вокруг Сирии и последствия для Европы.

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Сокращение военного присутствия России в Сирии продолжается, заявили в МИД

"Мы уверены, что правительство должно осознать последствия бездействия и вынести уроки на будущее. Комитет согласен с министром иностранных дел (Британии), заявляющим, что Соединенное Королевство участвует в конфликте, однако это участие ограничивается мерами по реагированию на кризисы, нежели проактивными мерами, предотвращающими их. Мы считаем, что правительство должно провести независимое расследование и выяснить, почему процесс принятия решений привел к тому, что Британия не вмешалась в конфликт", — отмечается в документе.

Парламентарии также потребовали от правительства объяснения, какая именно имела место "гуманитарная интервенция".

О том, что Великобритания не будет вмешиваться в конфликт в Сирии, а сосредоточится на гуманитарных интервенциях, заявлял осенью 2016 года тогдашний глава британского МИД Борис Джонсон. Он признал, что после выхода Британии из конфликта в 2013 году место в регионе заняла Россия.

Истребитель F-15 ВВС США. Архивное фото
© AFP 2018 / Oli Scarff
Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии‍

При этом недавно Лондон заявил, что намерен оказывать гуманитарную помощь исключительно провинции Идлиб, где, по данным сирийских военных, сконцентрировались боевики и исламисты.

Парламентарии не в первый раз критикуют ближневосточную внешнюю политику кабинета министров консерваторов, отмечая, что в Сирии Британии следовало бы активнее отстаивать собственные интересы, а также фактически обвиняя МИД Страны в некомпетентности.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
ibrovkin
Вот поменьше бы эти колониальные мыслители брали на себя, особенно ответственности! Сколько сотен миллионов людей за времена ушедшей в могилу британской империи было убито просто так, потому что они имели дело с самой передовой нацией!
17:53
10.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена