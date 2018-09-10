ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Нежелание британского правительства и международного сообщества вмешиваться в ситуацию в Сирии создало для России и Ирана возможности определять политику в регионе, говорится в докладе международного комитета палаты общин британского парламента.
Парламентарии завершили работу над документом, целью которого было изучение роли и сути так называемой "гуманитарной интервенции" Британии в Сирии. Члены комитета пришли к выводу, что, несмотря на многочисленные заявления, британское правительство не проявило достаточно воли для того, чтобы остаться политическим игроком в регионе. Следствием этого, отмечается в документе, стала гибель тысяч людей. Поводом для проведения расследования стали ракетные удары, которые Британия совместно с Францией и США нанесла по сирийской армии 14 апреля.
Члены комитета считают, что правительство должно взять на себя всю ответственность за развитие ситуации вокруг Сирии и последствия для Европы.
"Мы уверены, что правительство должно осознать последствия бездействия и вынести уроки на будущее. Комитет согласен с министром иностранных дел (Британии), заявляющим, что Соединенное Королевство участвует в конфликте, однако это участие ограничивается мерами по реагированию на кризисы, нежели проактивными мерами, предотвращающими их. Мы считаем, что правительство должно провести независимое расследование и выяснить, почему процесс принятия решений привел к тому, что Британия не вмешалась в конфликт", — отмечается в документе.
Парламентарии также потребовали от правительства объяснения, какая именно имела место "гуманитарная интервенция".
О том, что Великобритания не будет вмешиваться в конфликт в Сирии, а сосредоточится на гуманитарных интервенциях, заявлял осенью 2016 года тогдашний глава британского МИД Борис Джонсон. Он признал, что после выхода Британии из конфликта в 2013 году место в регионе заняла Россия.
При этом недавно Лондон заявил, что намерен оказывать гуманитарную помощь исключительно провинции Идлиб, где, по данным сирийских военных, сконцентрировались боевики и исламисты.
Парламентарии не в первый раз критикуют ближневосточную внешнюю политику кабинета министров консерваторов, отмечая, что в Сирии Британии следовало бы активнее отстаивать собственные интересы, а также фактически обвиняя МИД Страны в некомпетентности.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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