В ЕС заявили о контакте с разными сторонами по ситуации в Идлибе

Больница Врачей без границ в провинции Идлиб, разрушенная в результате авиаудара. Архивное фото

Больница Врачей без границ в провинции Идлиб, разрушенная в результате авиаудара. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Евросоюз вновь призвал избегать военной эскалации в Идлибе, остается в контакте с разными сторонами в связи с развитием ситуации в регионе, заявила в понедельник журналистам представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы по-прежнему ясным образом призываем избегать военного наступления в Идлибе, потому что есть огромный риск катастрофических последствий с гуманитарной точки зрения. Мы посылали этот четкий сигнал и гарантам астанинского процесса. Мы продолжаем говорить с разными сторонами, Могерини провела разговоры с несколькими собеседниками", — сообщила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

Она подтвердила, что ЕС привержен поиску мирного решения в рамках женевского процесса при поддержке спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуры.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

США и их союзники выступают против военной операции в Идлибе, которую может провести против террористов сирийская армия при поддержке ВКС РФ. Ранее в минобороны РФ сообщили, что по ряду объектов террористов в этой провинции уже нанесены удары высокоточным оружием.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

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