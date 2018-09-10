БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. В Минобороны ФРГ заявили, что "не хотят спекулировать" о возможности присоединения Германии к военной операции в Сирии, в настоящее время таких оснований нет, заявил на брифинге представитель ведомства Йенс Флосдорф.
Присутствовавший на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также сообщил, что "правительство ФРГ находится в контакте с партнерами и союзниками по ситуации в сирийском Идлибе", напомнив, что для задействования бундесвера в военной операции "принципиально необходимо парламентское согласие".
Ранее таблоид BILD сообщил, что в минобороны ФРГ прошли консультации с высокопоставленной американской делегацией, на них обсуждался вопрос о возможности участия Германии в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия.
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