В МИД Сирии рассказали, когда будет возможен прямой диалог с оппозицией

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прямой диалог правительства Сирии и оппозиции будет возможен тогда, когда ее иностранные кураторы перестанут вмешиваться в дела самой оппозиции, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Проблема не в самой оппозиции, а в ее кураторах. В Сирии нет единой оппозиции. Существуют разные ее группы, и их деятельность зависит от места проживания их руководителей, в западных или арабских столицах. На этом основании каждая из групп действует исходя из пожеланий государства, которое ее принимает", — сказал Муаллем в интервью журналу "Международная жизнь".

"Могу сказать, что оппозиция не вольна принимать решения самостоятельно, а диалог с сирийским правительством не основан на ее желании. Оппозиция заявляет, что хочет прямой диалог, а мы говорим, что это возможно, когда иностранные государства прекратят свое вмешательство в дела самой оппозиции", — подчеркнул дипломат.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Решение о создании Сирийского комитета по переговорам было принято на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде в ноябре 2017 года. В состав СКП входят 36 переговорщиков из платформ Москвы и Каира, представителей вооруженных группировок (Южный Фронт), Национальной коалиции сирийский революционных и оппозиционных сил, а также Национального координационного комитета.

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