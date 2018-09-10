Глава МИД Индии отложила поездку в Сирию

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж отложила запланированный на текущую неделю визит в Сирию из-за неблагоприятной обстановки в сфере безопасности в этой стране, сообщил РИА Новости источник в индийском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с тем, как развивается ситуация в Сирии, министр иностранных дел была вынуждена отложить свой визит в эту страну. Новые даты будут определены позднее, после согласования с принимающей стороной", — сообщил собеседник агентства.

Официально поездка Сварадж в Сирию не была анонсирована, однако, как сообщал ранее журналистам посол арабской республики в Нью-Дели, главу МИД Индии ждали с визитом в страну на текущей неделе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование и восстановление САР.

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