В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 13, Алеппо — 16, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Хама — три", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции. Медицинскую помощь получили 47 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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