Вице-спикер ГД надеется, что Германия не присоединится к ударам по Сирии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что минобороны Германии не будет участвовать в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии, если там будет применено химическое оружие.

Ранее таблоид Bild сообщил, что министерство обороны Германии обдумывает возможность участия в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.

"Группировка коалиции будет по кому наносить удары? По Дамаску что ли? Ну это бред. Они же сейчас больше других кричат по поводу гуманитарной катастрофы в случае любых авиаударов. Как они одновременно могут говорить про гуманитарные катастрофы и одновременно наносить авиаудары — это будет совсем, мне кажется… Надеюсь, что такое решение не будет принято, потому что последствия слишком серьезные будут", — заявил Толстой в понедельник.

При этом, относительно наращивания присутствия ВКС России в Сирии, вице-спикер Госдумы отметил, что сейчас его достаточно для эффективной работы. "Это вопрос к военным, я не военный, я не знаю сколько нужно… но уверен, что сейчас там столько, сколько нужно для того, чтобы эффективно работать", — сказал Толстой.