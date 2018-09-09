Россия зафиксировала в Сирии почти 30 нарушений перемирия за сутки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции, выданы продовольственные наборы общим весом более трех тонн. Медицинскую помощь за сутки получил 241 человек.
Добавляется, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>