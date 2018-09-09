Россия зафиксировала в Сирии почти 30 нарушений перемирия за сутки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – три, Алеппо – 10, Хама – 14, Идлиб – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции, выданы продовольственные наборы общим весом более трех тонн. Медицинскую помощь за сутки получил 241 человек.

Добавляется, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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