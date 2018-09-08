Террористы обстреляли населенный пункт Махарда в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт Махарда в сирийской провинции Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Савченко добавил, что всего в течение суток террористы обстреляли 19 населенных пунктов. Российские военные врачи оказали медпомощь 68 жителям, в том числе 27 детям.
Идлиб является последней провинцией в Сирии, которую контролируют боевики "Джебхат ан-Нусры*" и ряда других незаконных вооруженных формирований. Правительственные войска готовы начать силовую операцию против террористов, если сценарий политического урегулирования окажется безуспешным.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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