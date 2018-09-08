Террористы обстреляли населенный пункт Махарда в Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт Махарда в сирийской провинции Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В результате обстрела населенного пункта Махарда провинции Хама, по которому боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ранее — "Джебхат ан-Нусра"*. — Прим. ред.) с позиций незаконного вооруженного формирования "Джейш Аль-Изза"* были выпущены десять реактивных снарядов системы залпового огня, погибло девять мирных жителей, включая трех детей. Более 30 человек получили ранения", — сказал он.

Савченко добавил, что всего в течение суток террористы обстреляли 19 населенных пунктов. Российские военные врачи оказали медпомощь 68 жителям, в том числе 27 детям.

Город Махарда расположен на севере Хамы близ административной границы провинции Идлиб. В этом населенном пункте проживают преимущественно православные христиане.

Идлиб является последней провинцией в Сирии, которую контролируют боевики "Джебхат ан-Нусры*" и ряда других незаконных вооруженных формирований. Правительственные войска готовы начать силовую операцию против террористов, если сценарий политического урегулирования окажется безуспешным.

*Террористическая организация, запрещенная в России.