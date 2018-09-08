На северо-востоке Сирии произошли столкновения между курдами и военными

ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости. Столкновения между курдскими отрядами и правительственными военными вспыхнули в субботу в городе Камышли на северо-востоке Сирии, потери понесли обе стороны, сообщил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности.

"Погибли 11 и получили ранения еще шесть военных из числа охраны международного аэропорта Камышли в ходе вооруженного столкновения с курдскими отрядами "Асаиш", относящимися к Рабочей партии Курдистана (РПК)", — заявил источник.

Он отметил, что столкновения произошли в центре города и с курдской стороны погибли семь человек. По его словам, "Асаиш" устроили засаду на патрули сирийских военных во время смены караула на КПП. Командование курдских сил подтвердило данные о числе погибших с двух сторон, но заявило, что огонь первыми открыли сирийские военные.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживает США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями.

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