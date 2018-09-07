Небензя призвал сирийские власти к борьбе за целостность государства

ООН, 7 сен — РИА Новости. Правительство Сирии обязано бороться за целостность своего государства, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания совбеза ООН в пятницу.

"Очень своевременно стало ваше заявление (обращаясь к спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре — ред.), что сирийские власти имеют полное право бороться за восстановление контроля над всей территорией страны — более того, это обязанность правительства Сирии перед своим народом", — сказал Небензя.

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