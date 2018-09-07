Железняк назвал итоги саммита в Тегеране

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Важным итогом саммита России, Ирана и Турции в Тегеране стало общее понимание неприемлемости любых провокаций и внешнего давления на Сирию, в первую очередь со стороны США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани.

"Третий саммит лидеров России, Ирана и Турции прошел очень конструктивно и стал важнейшей "сверкой часов" стран-гарантов сирийского урегулирования в переломный момент, когда вопрос окончательного уничтожения террористического логова в Идлибе стоит так остро. Наша коалиция фактически предоставила террористам в Сирии последний шанс сложить оружие и прекратить сопротивление. Важным итогом саммита стало общее понимание неприемлемости любых провокаций и внешнего давления на суверенную Сирию, в первую очередь со стороны США и их сателлитов, чье присутствие на территории страны всеми признано незаконным", — приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.

По мнению политика, встреча на высшем уровне также показала ведущую роль России в координации международной деятельности по сирийскому мирному процессу, в том числе в вопросах сохранения политического единства и целостности Сирии.

Депутат также отметил, что успешное взаимодействие трех стран в Сирии демонстрирует мировому сообществу, что любые острые международные задачи можно решить только на основе уважения, доверия и конструктивного сотрудничества. "После окончательного разгрома террористов это взаимопонимание позволит начать совместную реализацию гуманитарных проектов, восстановить разрушенную инфраструктуру страны и социально-экономическую жизнь в Сирии, вернув сирийцев в их дома", — подчеркнул Железняк.

"Закрепление в Тегеранском коммюнике принципов дальнейшего политического урегулирования в рамках астанинского формата и готовность содействовать окончательному формированию конституционного комитета, безусловно, позитивно скажется на политических процессах и подготовке к свободным выборам в Сирии", — добавил парламентарий.

Кроме того, по его словам, страны Запада в свою очередь должны проявить политическую волю и вместо того, чтобы декларировать необходимость гуманитарной поддержки Сирии, оказать сирийскому народу реальную помощь.

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